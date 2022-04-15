شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة متنوعة من المنصات حيث يتم تداول أنواع النفط وفقاً لبلد الإقامة، وتأتى إحدى الطرق الرئيسية لتداول النفط الخام عبر العقود الآجلة، ومع ذلك هناك اختلافات بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتداول النفط وكانت كالتالى:

1-يتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى عبر بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، المملوكة لبورصة شيكاغو التجارية (CME).

2- ويتم تسليم عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى الآجلة فى كوشينج أوكلاهما، وتتسم مدينة كوشينج بكونها منطقة لتبادل عمليات النقل حيث تلتقى بها خطوط الأنابيب ويوجد بها مرافق تخزين يسهل الوصول إليها من جانب مصافى التكرير والموردين.

3- يتم تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عبر بورصة إنتركونتيننتال (ICE) فى لندن.

4-طبقا للجدول الزمنى لساعات تدوال النفط فان العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تبدا من الأحد إلى الجمعة من 5:00 صباحا إلى 4:00 مساءً بتوقيت شيكاغو مع استراحة لمدة 60 دقيقة كل يوم بدءً من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شيكاغو.

5- فيما يتعلق بساعات تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت من الأحد إلى الجمعة من الساعة 7:00 صباحا إلى 5:00 مساءً بتوقيت شيكاغو فى اليوم التالى.

يذكر أن مدى تباين الأسعار بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت على أنه الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. سوف يتغير الفارق من وقت لآخر، حيث أن قوى العرض والطلب لكل من نوعى النفط الخام تتسم بالمرونة بسبب العوامل الجيوسياسية والطقس والتنظيم.