شكرا لقرائتكم خبر عن 2 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلك والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، كان ارتفاع أسعار البنزين هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر مارس مقارنة بنظيره في العام الماضي.
وسجّل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.7% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 14.7 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير نظرًا لوزنه في المؤشر البالغ 13%.
كما سجّل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3 %، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.3 %، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.4 والخضراوات بنسبة 9.4 %.
وكذلك سجّل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 5.6 %.
كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة.19.8%، فيما سجّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.4 %، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بلغت نسبته 0.2 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.2%.
على الجانب الآخر انخفضت أسعار كل من قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2 %؛ متأثرا بتراجع أسعارالملابس بنسبة (0.6 %-)، وقسم التبغ بنسبة 3 % متأثرا بانخفاض أسعار السجائر بنسبة (7%-).
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2022م استقرارًا نسبيًا مقارنة بالشهر الذي سبقه فبراير، حيث ارتفع بنسبة 0.3%.
وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.4%.
كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1 %؛ متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، وكذلك قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1%.
في حين انخفضت أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.1 %.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: التعليم، والتبغ، والصحة أي تغيّر نسبي يُذكر في مارس الماضي.