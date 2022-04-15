شكرا لقرائتكم خبر عن 2 % ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر مارس 2022 في المملكة بنسبة 2.0 % مقارنة بنظيره من العام الماضي مارس 2021، وهو أعلى من الشهر السابق فبراير 2022، حيث أرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.7 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3 %.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، كان ارتفاع أسعار البنزين هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر مارس مقارنة بنظيره في العام الماضي.

وسجّل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.7% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 14.7 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير نظرًا لوزنه في المؤشر البالغ 13%.

كما سجّل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3 %، متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 3.3 %، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.4 والخضراوات بنسبة 9.4 %.

وكذلك سجّل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 5.6 %.

كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة.19.8%، فيما سجّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.4 %، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بلغت نسبته 0.2 %؛ متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.2%.

على الجانب الآخر انخفضت أسعار كل من قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2 %؛ متأثرا بتراجع أسعارالملابس بنسبة (0.6 %-)، وقسم التبغ بنسبة 3 % متأثرا بانخفاض أسعار السجائر بنسبة (7%-).

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2022م استقرارًا نسبيًا مقارنة بالشهر الذي سبقه فبراير، حيث ارتفع بنسبة 0.3%.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.4%.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1 %؛ متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، وكذلك قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1%.

في حين انخفضت أسعار قسم الاتصالات بنسبة 0.1 %.

من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: التعليم، والتبغ، والصحة أي تغيّر نسبي يُذكر في مارس الماضي.