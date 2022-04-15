شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 ألف عقد إلكتروني للأراضي من «سكني» في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر برنامج سكني 10،716 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها 1837 عقدًا أُصدر في شهر مارس عبر تطبيق «سكني» الإلكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملّك، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج أن عقود الأراضي التي أصدرت خلال مارس شملت 1066 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و240 أرضًا في منطقة الرياض، وفي المدينة المنورة 36 أرضًا، و102 أرض في منطقة القصيم، إضافة إلى 88 أرضاً في المنطقة الشرقية، و32 أرضًا سكنية في منطقة عسير، و46 أرضًا ضمن منطقة حائل، وفي منطقة الحدود الشمالية 7 أراضٍ، و89 أرضًا لمستفيدي «سكني» في منطقة جازان، و108 أراضٍ في منطقة نجران، و9 أراضٍ في منطقة الباحة، و9 أراضٍ في منطقة الجوف، و5 أراضٍ في منطقة تبوك.

وأشار «سكني» إلى أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسّرة، موضحًا أن مساحات الأراضي تصل إلى 500م2 للأرض، وأنه يمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «سكني» https://sakani.sa

ويقدّم البرنامج عدداً من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريعه بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.