شكرا لقرائتكم خبر عن 12.1 % زيادة في أسعار الجملة خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 12.1 % خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى من الشهر السابق فبراير 2022م، حيث بلغ 11.5 %.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري، الصادر أمس، ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 16.1 %، نظرًا لثقلها في المؤشر، موضحة أن ارتفاع باب أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 65.4 % وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 16.6 %.

وسجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا نسبته 10.2 %، في مارس الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 21 %، إلى جانب ارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة 11.6 %.

كما شهدت أيضا أسعار المنتجات الزراعية وصيد الأسماك ارتفاعا نسبته 15.8 %، متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 18.8 %، و10.6 % على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 5.4 % مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 12.1 %، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعا نسبته 5.4 % نتيجة ارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 5.4 %.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالسعودية ارتفاعا بنسبة 1.3 % خلال مارس مقارنة مع شهر فبراير، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.6 %.

ويعكس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندا، تجمع أسعارها بشكل شهري من ثلاث مدن رئيسية، هي الرياض وجدة والدمام من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.