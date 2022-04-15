الاقتصاد

مجلس خالد البواردي.. فرصة لدعم القيم الإنسانية

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الدمام - شريف احمد - يستقبل مجلس رجل الأعمال خالد البواردي، في الدمام، الإخوة والأحباب والجيران ورجال الأعمال والأصدقاء، وجميع أطياف المجتمع، في مشهد يعكس روح المحبة والوئام، التي تتميز بها المملكة.

وتمثل اللقاءات الرمضانية، فرصة رحبة لتجديد دماء التواصل، ودعم القيم الإنسانية، فيما يعزز المجلس هذا المفهوم الأصيل، بمزيد من الفعاليات المتنوعة، التي تضفي على نفس الزائرين مزيدا من الأريحية في جو من الترابط، المدعوم بالنقاش الأخوي، وأجواء السعادة.

ويمثل تنوع الأطياف المجتمعية في المجلس، مجالا رحبا لطرح الأفكار والنقاشات البناءة والحيوية، بين الفئات العمرية المختلفة، ما يدعم مفهوم التواصل بين الأجيال المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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