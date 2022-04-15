شكرا لقرائتكم خبر عن "الخير في مصر مش مجرد كلام".. إعلان البنك الأهلي يبرز جدعنة أهل مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق البنك الأهلي المصري، حملته الإعلانية في شهر رمضان 2022 تحت عنوان "الخير في مصر مش مجرد كلام .. الخير في مصر أفعال"، ورغم بساطة الإعلان إلا أنه عَكس العديد من الجوانب التي تَمس المواطن المصري، وألتف حوله ملايين المصريين لما تضمنه من نماذج نراها بشكل دائم في حياتنا اليومية، وأبرز معدن المصريين الحقيقي، والجانب المُشرق في حياتهم والنماذج المشرفة التي عاشت على هذه الأرض لتؤكد أن الخير كان ومازال وسيكون في مصر.

الإعلان حرص على إبراز دور عدد من النماذج المصرية المشرفة في رفعة المجتمع، فأظهر طبيب الغلابة محمد مشالي، صاحب الشعبية الجارفة على المستويين المصري والعربي، بالإضافة إلى "سوبر مان" الحقيقي، ذلك الشاب المصري، الذي جازف بحياته لإنقاذ جيرانه من حريق كاد أن يودي بحياتهم.

الإعلان حرص أيضا على كشف الجانب المشرق للمصري الأصيل، الذي استأجر وحدة سكنية بالقرب من مستشفى 57357، ليستقبل أهالي الأطفال ممن يتلقون العلاج بالمستشفى ولم يتمكنوا من توفير سكن لهم خاصة وأن معظمهم قدموا من محافظات بعيدة.

ويعد البنك الأهلي المصري، أحد البنوك الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية بالقطاع المصرفي المصري، حيث يساهم بفاعلية فى تنمية المجتمع من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للقطاعات المختلفة والتي تمس جميع المواطنين، منها القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، إلي جانب دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم في الاندماج بشكل طبيعي في المجتمع وهي المجالات التي يديرها البنك باستراتيجية مدروسة وبتطبيق فعال لمفهوم التنمية المستدامة والشمول المالى وتعزيز دوره فى دعم الاقتصاد القومى.