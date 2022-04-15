شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير الشركات التجارية بعد نقلها للقابضة للسياحة؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأت وزارة قطاع الأعمال العام، لخطة جديدة للتعامل مع الشركات التجارية المتبقية من القابضة للنقل البحرى والبرى، بجانب شركة عمر أفندى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير .. تعرف على التفاصيل .

1- نجحت القابضة للسياحة والفنادق فى انعاش الشركات التجارية التابعة لها بعد دمجها فى شركتين.

2- تقرر ضم 4 شركات تجارية من النقل البحرى للقابضة للسياحة.

3- الشركات هى: النصر للتصدير والاستيراد، مصر للاستيراد والتصدير، مصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب.

4- قرار النقل تم بقرار الجمعيتين العموميتين غير العاديتين للشركتين القابضتين.

5- قرار نقل "عمر افندى" للقابضة للسياحة تم اتخاذه وفى انتظار قرار الجمعية العمومية للشركة والقابضة للتشييد والسياحة.

6- سيتم تخصيص نشاط تجارى بالقابضة لتكون القابضة للسياحة والفنادق والتجارة.

7- تدرس القابضة، موقف الشركات التي سيتم دمجها مع رؤية بالابقاء على الشركات التى تم ضمها بدون دمج.

8- تسعى القابضة لنقل الشركات بدون ديونها حتى لا تؤثر على الموقف المالى للقابضة.