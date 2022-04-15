منطقة مكة تستحوذ على 57% من عقود الأراضي السكنية في مارس

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وأوضح «سكني» في بيان أمس، أن عقود الأراضي التي تم إصدارها خلال مارس شملت 1066 أرضا في منطقة مكة المكرمة، تمثل نسبة 57% من الإجمالي، و240 أرضا في منطقة الرياض، و36 أرضا في المدينة المنورة، و102 أرض في منطقة القصيم، إضافة إلى 88 أرضا في المنطقة الشرقية، و32 أرضا سكنية في منطقة عسير، و46 أرضا ضمن منطقة حائل، و7 أراض في منطقة الحدود الشمالية، و89 أرضا لمستفيدي «سكني» في منطقة جازان، و108 أراض في منطقة نجران، و9 أراض في منطقة الباحة، و9 أراض في منطقة الجوف، و5 أراض في منطقة تبوك.
وبين البرنامج أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق إصداره من عقود الكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات الكترونية ميسرة، مفيدا بأن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض.
ويقدم «سكني» عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراض سكنية.
يُذكر أن برنامج «سكني» وفر من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخدمات السكنية تشمل الاستحقاق الفوري، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا والتمويل الالكتروني، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة للوحدات تحت الإنشاء التي تشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة في 115 مشروعا توفر نحو 150 ألف وحدة سكنية تقع غالبيتها في الضواحي السكنية الكبرى التي تطورها الوطنية للإسكان في المدن الرئيسة.
توزيع العقود المصدرة في مارس:
- مكة المكرمة 1066 أرضا
- الرياض 240 أرضا
- المدينة المنورة 36 أرضا
- القصيم 102 أرض
- الشرقية 88 أرضا
- عسير 32 أرضا
- حائل 46 أرضا
- الحدود الشمالية 7 أراض
- جازان 89 أرضا
- نجران 108 أراض
- الباحة 9 أراض
- الجوف 9أراض
- تبوك 5 أراض
العقود الالكترونية للأراضي السكنية:
- الربع الأول : 10,716 عقدا
- شهر مارس : 1837 عقدا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.