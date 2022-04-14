شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس، في نهاية أسبوع أقصر بسبب عطلة الجمعة العظيمة، إذ استأنفت عوائد السندات مسيرتها الصعودية.

وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى الضغط على أسهم النمو، مما أثر سلبا على مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك، في حين سجل مؤشر داو جونز خسارة متواضعة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 54.38 نقطة أو 1.22 في المئة ليغلق عند 4392.21 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 293.67 نقطة أو 2.15 في المئة إلى 13349.92 نقطة. ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأحسن حظا من سابقيه، إذ انخفض هو الآخر 109.83 نقطة أو 0.32 في المئة إلى 34454.76 نقطة.