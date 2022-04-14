شكرا لقرائتكم خبر الوطنية للتأمين تزيد رأسمالها 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للتأمين على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100%، من 200 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، عن طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال وبما يعادل سهما واحدا لكل سهم.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن زيادة رأس المال تأتي لدعم خططها المستقبلية مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

من جهتها أعلنت شركة تداول السعودية، عن احتساب نسبة تذبذب سهم الوطنية للتأمين أمس الخميس على أساس سعر 20.48 ريالا، وإلغاء الأوامر القائمة. وأشارت إلى أنه سيتم إيداع حقوق أولوية الشركة الوطنية للتأمين في محافظ المساهمين يوم الاثنين المقبل (18 أبريل 2022).

زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية:

