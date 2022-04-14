الوطنية للتأمين تزيد رأسمالها 100%

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وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن زيادة رأس المال تأتي لدعم خططها المستقبلية مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.
من جهتها أعلنت شركة تداول السعودية، عن احتساب نسبة تذبذب سهم الوطنية للتأمين أمس الخميس على أساس سعر 20.48 ريالا، وإلغاء الأوامر القائمة. وأشارت إلى أنه سيتم إيداع حقوق أولوية الشركة الوطنية للتأمين في محافظ المساهمين يوم الاثنين المقبل (18 أبريل 2022).
زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية:
- المبلغ الإجمالي للطرح: 200,000,000 ريال
- رأس المال قبل الزيادة: 200,000,000 ريال
- نسبة التغيير في رأس المال: 100%
- رأس المال بعد الزيادة: 400,000,000 ريال
- عدد الأسهم قبل الزيادة: 20,000,000 سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة: 40,000,000 سهم
- نسبة الزيادة لكل سهم: 1 سهم لكل سهم
- أسباب زيادة رأس المال: دعم خطط الشركة المستقبلية مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.
- طريقة تغيير رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 20,000,000 سهم عادي.
- تاريخ الأحقية: لمالكي الأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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