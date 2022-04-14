جنرال موتورز تتفق مع جلينكور لتوريد الكوبالت

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وستورد جلينكور الكوبالت من منجم مورين في أستراليا.
وقال نائب رئيس جنرال موتورز للمشتريات العالمية جيف موريسون «في ضوء الدور الحيوي للسيارات الكهربائية في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل، فإن هذا الاتفاق يتماشى مع نهجنا في إدارة سلاسل التوريد وتأمين الإمدادات».
ومعدن الكوبالت مهم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لكنه لا يشكل أكثر من 0.001% من القشرة الأرضية. ويشتهر هذا المعدن بمقاومته العالية للحرارة ويضاف إلى بطاريات الليثيوم المؤين لتحسين كثافة الطاقة وإطالة عمر البطارية.
وقالت جنرال موتورز وجلينكور إنه سيتم استخدام الكوبالت المعالج في أستراليا في إنتاج قضبان بطاريات أولتيوم التي تنتجها جنرال موتورز والتي تستخدم في سيارات الشركة الكهربائية مثل شيفورليه سيلفيرادو إي في، وجي إم سي، وهامر إي في، وكاديلك إل، وآي آر آي كيو.
وتستهدف جنرال موتورز إنتاج مليون سيارة كهربائية سنويا في أمريكا الشمالية بنهاية 2025.
الكوبالت
- عنصر كيميائي رمزه Co وعدده الذري 27.
- يصنف كيميائيا ضمن الفلزات الانتقالية.
- عند استحصاله في الحالة النقية يكون الكوبالت على هيئة فلز رمادي فضي براق.
- يوجد في الطبيعة غالبا في القشرة الأرضية مرتبطا مع عناصر كيميائية أخرى ضمن معادن مختلفة.
- عادة ما يستحصل على هيئة ناتج إضافي من عمليات تعدين النحاس أو النيكل.
- توجد توضعات رسوبية كبيرة من خامات الكوبالت في أفريقيا، خاصة في الكونغو التي تساهم تقديريا بـ50% من الإنتاج العالمي.
- يستخدم الكوبالت بشكل كبير في مجال صناعة بطاريات أيونات الليثيوم وفي مجال صناعة السبائك.
- تصنف أملاح الكوبالت اللاعضوية ضمن المركبات السامة والمسرطنة.
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