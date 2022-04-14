جنرال موتورز تتفق مع جلينكور لتوريد الكوبالت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت خطة مجموعة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز لبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية دفعة قوية مع توقيعها اتفاقا لسنوات عدة مع شركة تجارة السلع الأنجلو سويسرية جلينكور للحصول على الكوبالت.

وستورد جلينكور الكوبالت من منجم مورين في أستراليا.

وقال نائب رئيس جنرال موتورز للمشتريات العالمية جيف موريسون «في ضوء الدور الحيوي للسيارات الكهربائية في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل، فإن هذا الاتفاق يتماشى مع نهجنا في إدارة سلاسل التوريد وتأمين الإمدادات».

ومعدن الكوبالت مهم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لكنه لا يشكل أكثر من 0.001% من القشرة الأرضية. ويشتهر هذا المعدن بمقاومته العالية للحرارة ويضاف إلى بطاريات الليثيوم المؤين لتحسين كثافة الطاقة وإطالة عمر البطارية.

وقالت جنرال موتورز وجلينكور إنه سيتم استخدام الكوبالت المعالج في أستراليا في إنتاج قضبان بطاريات أولتيوم التي تنتجها جنرال موتورز والتي تستخدم في سيارات الشركة الكهربائية مثل شيفورليه سيلفيرادو إي في، وجي إم سي، وهامر إي في، وكاديلك إل، وآي آر آي كيو.

وتستهدف جنرال موتورز إنتاج مليون سيارة كهربائية سنويا في أمريكا الشمالية بنهاية 2025.

الكوبالت

