شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تطلق النسخة الخامسة من «فوانيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام كعكي، أن الغرفة دأبت على تنظيم الفعاليات والبرامج ذات المردود الإيجابي على قطاع الأعمال وشباب وشابات الأعمال والمجتمع المكي، ضمن مسؤوليتها تجاه سكان العاصمة المقدسة وزوارها.
وبين أن فعاليات فوانيس تستهدف العائلات والأفراد لقضاء أوقات متميزة في أجواء رمضانية ذات طابع مكي، وتشمل برامج ثقافية اجتماعية لتمثل وجهة مفضلة بمشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وغيرها من المشاركين في البرامج التي وضعت بعناية لتستفيد منها العائلات وجميع الزوار.
فعالية فوانيس:
- انطلاق النسخة الخامسة
- الموقع مركز المعارض والفعاليات لغرفة مكة
- للفترة من 12 حتى 22 رمضان
- تتضمن حزمة من البرامج والفعاليات واللقاءات تستهدف أهالي مكة المكرمة وزوارها
- تحوي 8 مواقع متنوعة للترفيه والتسوق وألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم خيمة «فوانيس»
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