شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تطلق النسخة الخامسة من «فوانيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مساء أمس الأول النسخة الخامسة من فعالية «فوانيس»، بمركز المعارض والفعاليات، وتستمر حتى 22 من رمضان، بحزمة من البرامج والفعاليات واللقاءات التي تستهدف أهالي مكة المكرمة وزوارها، من خلال 8 مواقع متنوعة للترفيه والتسوق وألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم، وخيمة «فوانيس» التي تعزز الأجواء الرمضانية لأهالي مكة وزوارها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام كعكي، أن الغرفة دأبت على تنظيم الفعاليات والبرامج ذات المردود الإيجابي على قطاع الأعمال وشباب وشابات الأعمال والمجتمع المكي، ضمن مسؤوليتها تجاه سكان العاصمة المقدسة وزوارها.

وبين أن فعاليات فوانيس تستهدف العائلات والأفراد لقضاء أوقات متميزة في أجواء رمضانية ذات طابع مكي، وتشمل برامج ثقافية اجتماعية لتمثل وجهة مفضلة بمشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وغيرها من المشاركين في البرامج التي وضعت بعناية لتستفيد منها العائلات وجميع الزوار.

فعالية فوانيس:

