تطوير تكنولوجيا تحول محركات شاحنات الديزل للعمل بالهيدروجين

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ولكن شركة ألمانية جديدة تطور حاليا تكنولوجيا يمكن أن تمثل خيارا ثالثا في مجال تطوير شاحنات صديقة للبيئة.
وتطور شركة كيو، الموجود مقرها في مدينة ميونخ الألمانية، تقنيات تستطيع تحويل محركات الديزل التقليدية للعمل بالهيدروجين النقي.
ويقول الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة توماس كورن «إن الشاحنات التي تعمل بوقود الهيدروجين أطول مدى من الشاحنات التي تعمل بخلايا الوقود، رغم أن استهلاك الأولى للهيدروجين أكبر قليلا».
وأضاف كورن «مركباتنا تثبت أن تكنولوجيا محرك الهيدروجين عملية جيدة من حيث تكلفة التشغيل مقارنة بالشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو مركبات خلايا الوقود».
وتابع كورن أن محركات وقود الهيدروجين معمرة أكثر من محركات الديزل العادية وأسهل في الخدمة. كما أنها لا تحتاج إلى أي من المعادن النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية الأخرى والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وقالت الشركة الناشئة «إنها نجحت في جمع تمويلات جديدة بقيمة 16 مليون يورو، في حين تعمل بشكل وثيق مع عدد من مصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة السيارات والشاحنات للاستفادة من التقنيات التي تطورها كيو».
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