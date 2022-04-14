أخبار البورصة اليوم الخميس 14-4-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 14-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 12.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه. البورصة تخسر 12.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.68%، والعرب على 11.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.2 مليون جنيه، 976.3 ألف جنيه، 40.1 مليون جنيه، 81.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 103.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 1776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 2703 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 150 ألف سهم، 250.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 283 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 150 ألف سهم، 250.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 283 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 60431 سهم، 3 آلاف سهم، 1018 سهم، 7 أسهم، 58687 سهم، 82.4 ألف سهم، 250 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 888 ألف سهم، 827 ألف سهم، 152.5 ألف سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 100 ألف سهم، 189.2 ألف سهم، على التوالي، وإدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2، عدد 1400 سهم، 288.8 ألف سهم.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل-إيجيترانس، بيع المساهم رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل عدد مليون سهم بسعر 7.293 جنيه بقيمة إجمالية 7.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.162% إلى 1.949%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.





أسهم خزينةأعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 79298 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.55% من أسهم رأس المال، والثانية 46.8 ألف سهم، والثالثة 1.8 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.60% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 195 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.5024% من أسهم رأس المال، والخامسة 118.7 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.48%، واشترت السادسة 130 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.38%، واشترت السابعة 165 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.02054% من أسهم رأس المال.





الشركة الشرقية أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بنسبة 24% من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه، ودعوة الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على قرار المساهمة في الشركة الحاصلة على الترخيص الجديد، منوهة إلى أن مؤسسي الشركة المتحدة للتبغ سيتحملون وحدهم إجمالي تكلفة قيمة الرخصة الجديدة دون تحمل الشركة الشرقية أي تكلفة خاصة بقيمة الرخصة.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس فور صدور رخصة التصنيع والتشغيل وفقًا لكراسة الشروط، على أن تلتزم الشركة المتحدة للتبغ فور الحصول على الترخيص باستئجار المبنى وخطوط الإنتاج الحالية المخصصة لإنتاج فيليب موريس لمدة 3 سنوات، واستمرار الشركة الشرقية في تصنيع منتجات فيليب موريس على نفس خطوط الإنتاج وحتى نهاية العام المالي الحالي 2021/2022 وللكميات المتفق عليها.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها خطابًا من بنك أبو ظبي الأول، والذي يحيط الهيئة من خلاله بالعدول عن نية التقدم بعرض شراء على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، بحسب بيان نشر على شاشة البورصة المصرية.

وكان بنك أبو ظبي الأول، قد أعلن سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقال البنك، في بيانه لبورصة أبو ظبي اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية، قرر بنك أبو ظبي الأول سحب العرض غير الملزم المقدم يوم 9 فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وأضاف البنك، :"وستظل السوق المصرية مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبي الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية".