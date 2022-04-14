شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية. إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 12.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه. البورصة تخسر 12.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.68%، والعرب على 11.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.2 مليون جنيه، 976.3 ألف جنيه، 40.1 مليون جنيه، 81.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 103.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 1776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 2703 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.29%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.15%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.74%.

- حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 بسعر إغلاق 4.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.53%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.39%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 15.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.261 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.26%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 3.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.14%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بسعر إغلاق 19.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.05%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.97%.