شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى" و"المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 210.686 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.673 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 482.977 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 376.633 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 127.945 مليون شهادة، حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.



شهادات الإيداع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.483 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.68%، والعرب على 11.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.2 مليون جنيه، 976.3 ألف جنيه، 40.1 مليون جنيه، 81.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 103.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 1776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 2703 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.