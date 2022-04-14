شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإستونيا تبحثان أوجه التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم خلال زيارته الرسمية لجمهورية إستونيا، بوزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالجمهورية أندريس سوت.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، برئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإستوني كريستين، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين المملكة وإستونيا، وسبل تطويرها.

والتقى الإبراهيم برئيس منظمة إنتربرايس إستونيا لاوري لوجنا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون القائمة بين المملكة وإستونيا، بما يعزِّز نمو ريادة الأعمال والابتكار بين البلدين.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا والسفير غير المقيم في إستونيا الدكتور فيصل غلام، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بندر الخميس.