شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه إلى مكاسب أسبوعية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه أسعار العقود الآجلة للنفط إلى إنهاء تعاملات الأسبوع الحالي بارتفاع جديد مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي رغم تراجع الأسعار اليوم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم، لكنه مازال أعلى بنسبة 5% عن مستواه في ختام الأسبوع الماضي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعهد بمواصلة غزو أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وهو ما يشير إلى استمرار اضطراب صادرات النفط الروسي.