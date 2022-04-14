شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن تطوير هيئة البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انجازات ضخمة شهدتها هيئة البريد خلال السنوات الماضية. علي كافة المستويات، عبر رؤية تطوير شاملة من حيث الشكل والمضمون من تطوير وميكنة المكاتب وأتمت الخدمات التى يقدمها، مع العمل على التوسع فى تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية، الأمر الذى ساهم فى تقديم جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.



إليك أبرز الإنجازات إليك أبرز الإنجازات

تطوير شبكة الهيئة سواء بتجديد مكاتبها بإجمالى 3100 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه، من إجمالى 4200 مكتب.

تزويد المكاتب بنحو ألف ماكينة صراف إلى على مستوى الجمهورية لتصل إلى 1750 ماكينة.

زيادة الأكشاك البريدية من 30 إلى 100 كشك بريدى، وكذلك تجهيز 50 مكتبًا متنقلا لتصل إلى 85 مكتبًا متنقلًا.

زيادة إنشاء 200 مكتب بريد جديد ليصل إجمال مكاتب البريد نحو 4200 مكتب.

زيادة الخدمات التى يقدمها سواء كانت حكومية أو مالية أو بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضى وصرف الحوالات المالية والمعاشات.

توفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية بمصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التى يقدمها البريد المصري.

حققت الهيئة خلال العام المالى 2020 / 2021 صافى فائض مالى بلغ 3 مليارات و183 مليون جنيه.