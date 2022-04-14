شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسبوعي للذهب مع استمرار أزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لكنها ما زالت في طريقها لتسجيل زيادة أسبوعية مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بسبب أزمة أوكرانيا وضغوط الأسعار المتزايدة.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1973.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه على مدى ست جلسات متتالية.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1973.30 دولار للأوقية.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى ستون إكس "التحرك الرئيسي كان يوم الثلاثاء عندما شهدنا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (الأمريكية)".