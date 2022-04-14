شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 107.94دولار لبرنت و102.91دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 107.94 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.91 دولار للبرميل.

وأكدت وزارة الخارجية الليتوانية، أن دولا من الاتحاد الأوروبى تعارض بشدة حظر إمدادات الطاقة من روسيا، خلال المحادثات الجارية بشأن هذه القضية.

وأضافت الخارجية، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن المفوضية الأوروبية بدأت بإعداد مشروع الحزمة السادسة من العقوبات وتتضمن مقترحات بشأن النفط الروسى، مشيرة إلى إمكانية استبعادها عبر الفيتو.

يذكر أن الرئيس الليتواني "جيتاناس ناوسيدا"، أعلن أمس أنه سيتوجه إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) من أجل إرسال رسالة قوية من الدعم السياسي والمساعدة العسكرية.

وحذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثير على الطلب على النفط الخام، والتي ستزداد سوءًا مع استمرار الحرب، حيث خفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% مقابل 4.2% في 2022.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري، أن الحرب تسببت في إصدار وابل من العقوبات من العديد من الدول الكبرى ضد روسيا، ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إمدادات في سوق النفط منذ عقود، ودفعت الذهب الأسود إلى مُلامسة مستوى 140 دولارًا للبرميل، في حين قفزت أسعار السلع الأخرى المُنتجة في روسيا وأوكرانيا مثل القمح وبعض المعادن الرئيسية ما زاد من الضغط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل معدلات تضخم مرتفعة.