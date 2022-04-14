شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوي بنسبة %2.0 في مارس عام 2022م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت الهيئة العامة للإحصاء إحصائية الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2022م، وأوضحت الإحصائية ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2022م بنسبة %2.0 مقارنة بنظيره من العام الماضي مارس 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق فبراير 2022م ، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة (%4.7+)، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة (%3.0+).

كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة %4.7: متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة

14.7%، وكذلك أسعار السيارات الجديدة بنسبة (%4.0+)،وكان لارتفاع هذا

القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر مارس 2022م نظرا لوزنه في المؤشر (يزن %13.0).

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة %3.0: متأثرا بارتفاع أسعار

الأغذية بنسبة %3.3، والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة (%2.4 +)

وكذلك أسعار الخضار بنسبة (%9.4).

وكذلك سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته

2.9%: متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة

كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة %6.3: متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم

الثانوي بنسبة %19.8.

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة %2.9: متأثرا بارتفاع أسعار

خدمات تقديم الوجبات بنسبة%2.4.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بلغت

نسبته %0.2: متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة (%0.2).

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة

1.2%؛ متأثرا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة (%0.6-)، وقسم التبغ بنسبة

0.3% متأثرا بانخفاض أسعار السجائر بنسبة (%0.7-).