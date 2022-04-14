الاقتصاد

النفط يتراجع بنسبة 1.1%

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، ومراجعة المتعاملون لأثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

وانخفض خام "برنت" في التعاملات الآجلة بمقدار 1.14 دولاراً ما نسبته 1.1 في المئة، ليصل سعره بحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش إلى 107.64 دولارات للبرميل، في حين هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 في المئة، ما يعادل 1.32 دولاراً، ليصبح سعره 102.93 دولاراً للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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