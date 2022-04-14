شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بالمستهل.. ورأس المال يفقد 6.7 مليار جنيه فى 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه خلال 10 دقائق ليصل إلى مستوى 696.122 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10651 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 13037 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2751 نقطة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لعدد 3.8 مليون سهم بقيمة 31.7 مليون جنيه.

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 79298 سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.55% من أسهم رأس المال، والثانية 46.8 ألف سهم، والثالثة 1.8 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.60% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 195 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.5024% من أسهم رأس المال، والخامسة 118.7 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.48%، واشترت السادسة 130 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.38%، واشترت السابعة 165 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.02054% من أسهم رأس المال.