شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "مترو ماركت" بقيمة 224.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع لعدد 22.4 مليون سهم بقيمة 224.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، بسوق خارج المقصورة، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم المنصور للتوزيع منطقة حرة لعدد 448.2 ألف سهم بقيمة 90.4 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 405.3 مليون جنيه بكمية 30.6 مليون سهم عبر تنفيذ 17 صفقة..

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 157.1 مليون ورقة مالية بقيمة 764.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.61%، والعرب على 9.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 64.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 500.1 ألف جنيه، 54.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 10847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13332 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.