شكرا لقرائتكم خبر عن 20 أبريل.. صرف رواتب 6 ملايين موظف للشهر الجارى عبر ATM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف وزارة المالية مرتبات شهر أبريل لـ6 ملايين موظفا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من يوم 20 أبريل، ولمدة يومين.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.