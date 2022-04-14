شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليار جنيه استثمارات.. تعرف على مشروع المجمعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الحكومة اهتماماً كبيراً بالتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت وزارة الصناعة بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن المجمعات الصناعية الجديدة.

-تكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه

إجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة

تسهيل اجراءات التخصيص والحصول علي الوحدات الصناعية

تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات

الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض

تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه

مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات إلى 10 سنوات

إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً

إلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.