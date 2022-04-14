شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس فيصل عبدالله فؤاد..حفاظ على رونق النسيج المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعزز مجلس فيصل عبدالله فؤاد، في الدمام، القيم والمبادئ السعودية ، في الترابط المجتمعي، وهو السمة الأصيلة التي تتميز بها المملكة، منذ القدم، وتمثل ركيزة أساسية من ركائز تاريخها الإنساني.

ويطرح المجلس مساحة هائلة لتعلم العادات والتقاليد ونقل الخبرات، وطرح الأفكار والرؤى المتنوعة، التي تسهم بشكل فعال في إثراء قيم المجتمع، ورفع منسوب الوئام والتآلف، بين مختلف الأطراف المجتمعية، ما يحمي نسيج المجتمع ويحافظ على رونقه، عبر التواصل الإنساني المباشر.

ويدعم المجلس الاستقرار والترابط بين الأفراد، كما يجسد لصفة التآخي والمحبة والترابط والتواصل والاحترام المتبادل والرأي والمشورة، ويغرس في النفوس الألفة والمحبة والتمسك بالعادات المجتمعية الأصيلة.