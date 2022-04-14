شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليار ريال قيمة قروض زراعية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق صندوق التنمية الزراعية على تمويل 5094 قرضا زراعيا بقيمة 2.617 مليون ريال خلال العام الماضي، لتعزيز أداء وكفاءة وإنتاج القطاع الزراعي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الصندوق أنه ساهم بالقروض في تمويل مشاريع وقطاعات متنوعة مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي وقطاع التنمية الريفية وسلاسل الإمداد، تضمنت تمويل 47 قرضا بـ531 مليون ريال في إنتاج الدواجن اللاحم بمختلف قطاعاتها و19 قرضا بـ408 ملايين ريال تتعلق بالبيوت المحمية، و5 مشاريع بـ46 مليون ريال بقطاع الاستزراع المائي، إضافة إلى تمويل 21 قرضا بـ743 مليون ريال بالشراكة مع بعض البنوك التجارية، وتمويل 4981 قرضا تنمويا بـ329 مليون ريال، فضلا عن تمويل 12 قرضا بـ313 مليون ريال لمشاريع متنوعة و9 قروض بـ247 مليون ريال بمجال سلاسل الإمداد. وموَّل الصندوق خلال العام الماضي عددا من المشاريع الأخرى المتخصصة بقيمة 313 مليون ريال.