شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليارا تمويلا من «التنمية الاجتماعية» لمنتجات الأفراد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤول ببنك التنمية الاجتماعية أن حجم التمويل في المنطقة الشرقية منذ تأسيس البنك بلغ نحو 17.1 مليار ريال لمنتجات الأفراد، استفاد منه 426 ألف مستفيد، في حين بلغ تمويل المشاريع نحو 935 مليون ريال لأكثر من 3 آلاف مشروع، بينما قدم البنك نحو 600 مليون ريال لـ22 ألف مشروع من مشاريع العمل الحر والأسر المنتجة.

وقال خالد الغامدي مدير تمويل المنشآت الاجتماعية في بنك التنمية الاجتماعية بالدمام في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بحاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال، مساء أمس الأول، تحت عنوان «الحلول التمويلية لتمويل مشروعك»، إن بنك التنمية الاجتماعية هو امتداد للبنك السعودي للتسليف والادخار، الذي كان يقوم بتمويل اجتماعي وحرفي منذ عام 1971 وتطورت خدماته ليقوم بمهمة تمويل المنشآت الناشئة والصغيرة، وذلك في العام 2007، واستمر الوضع إلى أن تمت إعادة هيكلة البنك ليصبح تحت مسمى بنك التنمية الاجتماعية منذ العام 2017، ويقدم عدة منتجات للأفراد والمنشآت بمختلف أشكالها. وأضاف أن البنك يدعم المنشآت الجديدة الناشئة بتمويل يصل إلى 300 ألف ريال، وقد يصل إلى 500 ألف ريال لرواد الأعمال، ولكن هذا المبلغ يصل إلى 4 ملايين ريال لمنشآت التميز أو المؤسسات الرامية للحصول على الامتياز التجاري، فيما يقدم البنك منتجات لدعم المنشآت القائمة، فيتراوح التمويل بين 500 ألف ريال إلى 10 ملايين ريال، حسب المنتج والمشروع القائم.

وتابع: «في هذا الإطار يقوم البنك بتمويل ما اصطلح عليه بالقطاع الثالث، والذي يشمل المؤسسات والمنشآت الخيرية ذات البعد الاجتماعي فيصل التمويل إلى 10 ملايين ريال».

وتطرق المحاضر إلى خدمات مركز دلني للأعمال، وهو المركز المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم المركز برامج تطويرية استفاد منها 1131 مستفيدا، وبرامج أخرى هادفة لنشر ثقافة العمل الحر، واستفاد منها أكثر من 18 ألف مستفيد، كما قدم المركز ضمن برنامج الاستشارات أكثر من 6.8 ألف استشارة.