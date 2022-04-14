شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس، منخفضًا 105.85 نقاط ليقفل عند مستوى 13540.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.39% و5.41%.

وارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.1 %، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.5 %، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.2 %، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.6 %، وقطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.04 %.

وتراجعت باقي القطاعات، إذ سجل كل من قطاع الطاقة وقطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.8 %، والمواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.9 %، والاتصالات بنسبة 0.3 %.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) التعاملات على ارتفاع 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 24311.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1269 صفقة.