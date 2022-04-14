شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عمار الخالدي..نموذج مضيء للتمسك بالقيم الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسهم مجلس عمار الخالدي، بالدمام، في تعزيز قيم التلاحم والترابط والتواصل الدائم بين أفراد المجتمع، وتأكيد مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية، وتزايد الألفة، وتأصيل المحبة بين أفراد المجتمع، فضلا عن حماية النسيج الإنساني، من المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

ويعكس المجلس نموذجا مضيئا في تمسك المملكة بعاداتها الأصيلة، وزيادة التواصل الإنساني المباشر، كما يعد حجر الأساس لإنشاء جيل مطبوع على العادات والتقاليد، وملتزم بالروابط المجتمعية.

ويطرح المجلس، طوال شهر رمضان الفضيل، مساحة رحبة لتلاقي الأفكار، والنقاش الحيوي البناء، ما يسهم في تقوية الترابط الأسري والمجتمعي، وتعزيز العادات والتقاليد الأصيلة للمملكة.