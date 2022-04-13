«SRC» تصدر صكوكا بقيمة 10 مليارات ريال

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وأوضحت الشركة في بيان لها أن الإصدار الأخير تم تغطيته بـ 1.8 مرة، على الرغم من الظروف المتقلبة في الأسواق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، «إن الهدف الرئيس للشركة هو توفير الوصول إلى تمويل عقاري أرخص للمواطنين السعوديين مع توسيع قاعدة المقترضين، والحفاظ على الاستقرار والمرونة طويلة الأجل لسوق الرهن العقاري في المملكة من خلال الدورات الاقتصادية المتغيرة».
وأضاف «إن التمويل الذي تم جمعه سيمكن الشركة من تحقيق الأهداف وتوسيع عرض إعادة التمويل الخاص بها لمقرضي التمويل العقاري مع مساعدتهم على التخلص من المخاطر وحماية ميزانيتهم العمومية ومراكزهم المالية».
ولفت إلى أنه يدعم سعي الشركة لإنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي ونشط في المملكة والذي يدعم في نهاية المطاف كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي.
وأشار إلى أن الشركة ستستمر بالعمل مع شركائها لتقديم برنامج الصكوك بانتظام للمساعدة في زيادة استقرار سوق الرهن العقاري، مبينا أن انتهاء برنامج الصكوك المحلية يكمل أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتعميق أسواق رأس المال السعودية.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد أعلنت في مارس 2021، إتمامها بنجاح عملية إصدار صكوك بالريال السعودي على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال.
وأعلنت الشركة في ديسمبر الماضي استكمالها بنجاح إصدارها الثاني للصكوك خلال عام 2021 والذي بلغت قيمته 2 مليار ريال.
إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:
- مارس 2021 >> إصدار صكوك بالريال السعودي على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال
- ديسمبر 2021 >> استكمال الإصدار الثاني لصكوك بقيمة 2 مليار ريال
- أبريل 2021 >> إصدار صكوك محلية بالريال السعودي بقيمة 10 مليارات ريال
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