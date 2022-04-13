شكرا لقرائتكم خبر اكتمال حجز المرحلة الأولى لـ«النرجس فيو 2 » خلال ساعة من إطلاقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة الوطنية للإسكان «NHC» أمس عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع «النرجس فيو2» الواقع شمال الرياض من قِبل مستفيدي برنامج سكني، خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني، وكذلك مركز سكني الشامل، مؤكدة استمرارها في طرح المزيد من المشاريع ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويتميز مشروع «النرجس فيو2» الذي يمتد على مساحة تتجاوز 112 ألف م2، ويضم 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، فيما تتراوح مساحات الوحدات بين 200 -395م2 للوحدة، كما يأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض والتي توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 27 مشروعا تحت الإنشاء.

ويعد المشروع امتدادا لجهود «الوطنية للإسكان» لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة توفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع استراتيجية.

ويوفر تطبيق «سكني» للأجهزة الذكيّة، العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الالكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، الاختيار الالكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والتسجيل في المستشار العقاري للحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود الكترونيا، وغيرها من الخدمات الأخرى.