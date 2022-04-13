سابك تطرح منتجا يعزز جودة اسمنت التسليح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت «سابك» منتجا جديدا لسوق البناء والتشييد في المملكة؛ حيث طورت درجة أسود الكربون (N330) مستهدفة تحسين جودة الهياكل الخرسانية المصبوبة في المواقع التي تتطلب سرعة الجفاف وتعطي قوة إضافية.

ويأتي هذا المنتج في إطار جهود «سابك» المتواصلة لتزويد السوق بالمزيد من الحلول المبتكرة؛ حيث تضاف المادة الجديدة إلى الخليط الخرساني لتصنيع وحدات بناء خرسانية مجوفة تتميز بقوتها ومتانتها، وتتطلب وقتا أقل للإعداد، وتحسن الشكل النهائي، حيث أثبت هذا المنتج جدارته في تحقيق انخفاض بأكثر من 40% في وقت الصب، وزيادة بنسبة 7% في القوة.

وتحقق درجة أسود الكربون (N330) أداء فائقا عند مزجها بنسب محددة مع الخرسانة وخلطها مع مواد كيميائية أخرى لتلائم تصنيع وحدات البناء مسبقة الصب، التي تلبي متطلبات قوة الضغط العالية حسب معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، كما يسهم هذا المنتج المطور حديثا في تعزيز الفرص المتاحة أمام «سابك» في مجال منتجاتها من أسود الكربون التي توفرها للقطاع الصناعي.

وأكد مديرعام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول السوق في «سابك» عبدالله العتيبي، التزام الشركة بتحديد احتياجات السوق، والعمل عن كثب مع الزبائن لتقديم حلول جديدة وترجمتها إلى فرص نمو مستدام لأعمالهم، إضافة إلى الميزات التي يتيحها المنتج الجديد لوحدات البناء الخرسانية، يمكن استخدامه أيضا لتحسين خصائص العديد من المنتجات النهائية، وشهر ديسمبر 2021م بدأ التوريد التجاري لأحد أكبر منتجي الاسمنت الخرساني في جدة، كما ستقدم «سابك» هذا المنتج للزبائن المحتملين الآخرين في المنطقة الذين يحتاجون إلى تحسين المنتجات والعمليات.

وكانت «سابك» بدأت في عام 2016 تسويق أسود الكربون الذي ينتجه مصنع شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وهو مشروع مشترك بين (سابك) و(إكسون موبيل)، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن متري.

يذكر أن تصنيع درجات أسود الكربون الصلب عالي الجودة يأتي بموجب ترخيص من شركة (كونتيننتال كاربون)، ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة شهيرة رائدة في تطوير وتصنيع أسود الكربون المستخدم في الإطارات والمطاط والتطبيقات المتخصصة الأخرى، فيما يمثل أسود الكربون شكلا من أشكال الكربون الأولي. ومع تفوق «سابك» بميزة توافر مواد اللقيم، فقد قدمت الشركة خمس درجات من أسود الكربون بالتوافق مع معياري (ASTM 2&3) للجمعية الأمريكية للاختبار والمواد؛ وهي درجات (N220, N326, N330, N339 and N375)، للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتمد صناعة المطاط على درجات «سابك» من أسود الكربون عالية المتانة في مختلف تطبيقات المنتجات النهائية مثل الإطارات والمنتجات المطاطية المصبوبة وأحزمة النقل وألواح المطاط ومنتجات المطاط الصناعي الأخرى لتعزيز متانتها. كما دخلت هذه الدرجات المحتوية على جزيئات النانو ذات قوة الصبغة العالية أيضا في تطبيقات صناعة البلاستيك وصناعة حبيبات (ماستر باتش)، حيث يتم استخدامها للحماية من الأشعة فوق البنفسجية والتلوين للحصول على جودة عالية وعمر أطول للمنتجات البلاستيكية.