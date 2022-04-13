تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، تمهيدا لبدء العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة الهيئة في دورته الثامنة، والتي تضم: ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسن زين الدين (رئيسا)، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستشار خالد الزهراني (عضوا)، وممثل الهيئة السعودية للمهندسين مسفر آل جعفر (عضوا).

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 /7 / 1443هـ بشأن الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.

وذكر رئيس لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الوكيل المساعد لتنمية القطاعات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسن زين الدين أن لجنة الإشراف تتكون من عضوين من الوزارة يكون أحدهما رئيسا للجنة وعضو من الأمانة العامة للهيئة، للقيام بالمهام وفقا لاختصاصاتها في هذا الجانب أبرزها: وضع الإجراءات التنظيمية، والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق اللائحة التنفيذية، وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها وإعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية ورفعها للوزير لإقرارها.

وأوضح أنه فيما يخص لجنة الطعون، أنها تتكون من ثلاثة أعضاء للنظر في الطعون الواردة على نتائج الانتخابات النهائية، عضوين من الوزارة يكون أحدهما رئيسا للجنة وعضو من الأمانة العامة للهيئة، داعيا المهندسين والمهندسات السعوديين المسجلين لدى الهيئة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا وتصويتا لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة التي ستتم الكترونيا لتطوير العملية الانتخابية باستخدام التقنية ولتعزيز الشفافية بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030م، حيث يأتي ذلك لتتمكن الهيئة من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في سبيل تطوير القطاع الهندسي ورفع مستوى العاملين فيه.

لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين:



ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسن زين الدين (رئيسا)

ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستشار خالد الزهراني (عضوا)

ممثل الهيئة السعودية للمهندسين مسفر آل جعفر (عضوا)

تعديل المادة(السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين:

أولا: يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.

ب- ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر.



ثانيا:

يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.



ثالثا:

يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيسا لمجلس الإدارة ونائبا له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.



رابعا:

تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



خامسا:

يعقد مجلس الإدارة جلسة - على الأقل - كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك - كتابة - رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل.



سادسا:

يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.



سابعا :

يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.