صندوق الأوبك

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وأوضح الصندوق أن اتفاقية هذا القرض وقعت مؤخرا مع المملكة المغربية للمساعدة على بناء قطاع مالي شامل كجزءا من الجهود الواسعة لتحديث اقتصاد البلاد والإسهام في تعافيه للفترة ما بعد جائحة كورونا.
وسيشمل هذا القرض من جهة أخرى ضمان تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد، وكذلك للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وتمويل الإصلاحات لمساعدة المقاولين الرقميين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي الشهادات.
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