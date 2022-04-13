شكرا لقرائتكم خبر ستاندرد آند بورز: رفع الفائدة يزيد أرباح البنوك السعودية 13% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال زيادة بنسبة 13% في أرباح البنوك السعودية مع رفع الفائدة، ونمو الائتمان 12% في 2022، وعودة نموه عند 10% بحلول عام 2023 مدعوما بمشاريع رؤية 2030، كما توقعت تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري.

وأوضحت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، أن البنوك السعودية ستستفيد من رفع أسعار الفائدة، حيث إنه مقابل كل زيادة بحجم 100 نقطة أساس، تؤدي إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بنسبة 13%.

وقدرت الوكالة أن يظل نمو الائتمان قويا عند 12% لهذه السنة، لكنها رجحت أن ينخفض الطلب على القروض السكنية خلال السنة.

واعتبرت أن الجولة الثانية من رفع أسعار الفائدة في العامين المقبلين، ستؤدي إلى نمو أقل من المتوقع للائتمان مع ارتفاع تكلفة التمويل، لكن الرسملة الجيدة ستعزز موقف البنوك.

وأفادت ستاندرد آند بورز، أن الزيادة في العقود المتعلقة بمشاريع رؤية 2030 وبرامج دعم القطاع الخاص، من شأنها أن تعزز الطلب على الائتمان بين الشركات، متوقعة عودة نمو الائتمان إلى طبيعته عند حوالي 10% بحلول عام 2023.