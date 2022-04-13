صندوق الاستثمارات يتقدم للمركز الخامس عالميا بأصول 620 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية مارس الماضي إلى 620 مليار دولار، ليتقدم الصندوق بذلك إلى المركز الخامس عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية.

وبحسب تقرير مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتفعت أصول الصندوق بقيمة 40 مليار دولار خلال مارس 2022، فيما كانت 580 مليار دولار في نهاية فبراير 2022. وكانت أصول صندوق الاستثمارات قد ارتفعت في فبراير الماضي إلى 580 مليار دولار بعد إعلان ولي العهد عن نقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق.

وأوضح التقرير أن إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم بلغ في نهاية مارس 2022 نحو 9.99 تريليونات دولار مقارنة بـ9.83 تريليونات دولار في فبراير 2022.

وأشار إلى أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، احتل المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1474 مليار دولار. تلاه صندوق شركة الصين للاستثمار بأصول 1222 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول 738 مليار دولار وجهاز أبوظبي للاستثمار بأصول 697.8 مليار دولار.