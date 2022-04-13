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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الجوف عقدت الجمعية العمومية للعام المالي 2021، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور حمدان السمرين وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال وسيدات الأعمال، بمشاركة ممثل اتحاد الغرف السعودية مساعد الأمين العام لشؤون الغرف واللجان الوطنية حمود الربعي. واستعرض السمرين خلال كلمته أبرز توجهات مجلس إدارة الغرفة في دعم وتطوير أعمالها، متناولا تقرير أعمال العام الميلادي 2021؛ حيث قدمت الغرفة ما يزيد عن 30 ألف خدمة، والمصادقة على التقرير السنوي لفعاليات الغرفة للعام الماضي والميزانية لعام 2021 م والموازنة التقديرية للعام 2022 م وترشيح مكتب محاسب قانوني لعام 2021.



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