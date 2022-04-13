وكالة الطاقة تتوقع انخفاض إمدادات النفط الروسية 3 ملايين برميل يوميا في مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إمدادات النفط الروسية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في مايو المقبل، مع عزوف المستثمرين بسبب العقوبات.

وخفضت الوكالة الدولية في تقرير لها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام (2022)، بعدما أعادت الصين فرض قيود الإغلاق للحد من انتشار «كوفيد 19».

وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو فصاعدا.

وأضافت الوكالة، في تقريرها الشهري عن النفط «نفترض أن الخسائر في أبريل ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع إنتاج المصافي الروسية وعزوف المشترين».

وتابعت «اعتبارا من مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية، إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ».

وقلصت الوكالة توقعاتها للاستهلاك العالمي للوقود في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا، إلا أن الطلب العالمي لا يزال يتجه نحو الارتفاع هذا العام. وتتوقع الوكالة أن استهلاك النفط العالمي سينمو بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا إلى متوسط 99.4 مليون برميل يوميا هذا العام.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن الأسعار عادت حاليا إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها لا تزال مرتفعة بشكل مقلق وتشكل تهديدا خطيرا للتوقعات الاقتصادية العالمية.

وارتفعت أسعار النفط أمس بعدما قالت روسيا إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي عزز مخاوف مرتبطة بالإمدادات في حين أبقت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان المكاسب محدودة.

وزاد خام برنت إلى 105.12 دولارات للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 100.88 دولار للبرميل، وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 6% الثلاثاء.