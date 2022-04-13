الصندوق الأفريقي

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وأفاد بيان صادر عن المصرف الأفريقي للتنمية أن المشروع سيطور دراسات فنية لمحطات الطاقة الشمسية الإقليمية وبطاريات التخزين المرتبطة بها على مقربة من مواقع الربط الكهربائي وكوابل الضغط العالي التي تربط الأنظمة الكهربائية لدول الجوار.
وستعزز المبادرة كذلك القدرات الفنية للوكالة القائمة على التنفيذ المتمثلة في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية والتي تضم حكومات دول في مناطق القرن الأفريقي وحوض النيل والبحيرات الكبرى.
ويعد برنامج «الكهرباء من الصحراء» إحدى المبادرات الرئيسة التي يديرها المصرف الأفريقي للتنمية في مجال الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية.
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