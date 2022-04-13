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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الصادرات الصينية نموا خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة أمس الأربعاء نموا خلال الشهر الماضي بنسبة 14.7% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 13% فقط.

في الوقت نفسه تراجعت واردات الصين بنسبة 0.1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8% خلال مارس الماضي.

وحققت الصين خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 47.4 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض قيمته 22.4 مليار دولار.