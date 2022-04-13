الصادرات الصينية

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وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة أمس الأربعاء نموا خلال الشهر الماضي بنسبة 14.7% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 13% فقط.
في الوقت نفسه تراجعت واردات الصين بنسبة 0.1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8% خلال مارس الماضي.
وحققت الصين خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 47.4 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض قيمته 22.4 مليار دولار.
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