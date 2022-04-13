شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية والبحرين وأبو ظبى بجلسة الأربعاء..وصعود الكويت ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.78% خاسرًا 105.85 نقطة ليغلق عند مستوى 13540.27 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.05% خاسرًا 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2102.69 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.064% خاسرًا 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 10089.59 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% رابحًا 13.39 نقطة ليغلق عند مستوى 3582.22 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% خاسرًا 105.85 نقطة ليغلق عند مستوى 13540.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% رابحًا 42.30 نقطة ليغلق عند مستوى 24311.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 240.2 مليون سهم بقيمة 11.2 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.63%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.20%، ثم قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.98%، 0.95%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.83%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.78%، 0.71%، على التوالي، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%.

وقفز 92 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "كيمانول" بنسبة 5.39%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 4.62%، ثم سهم "الغاز" بنسبة 4.56%، وتراجع 110 سهمًا على رأسها سهم "معادن" بنسبة 5.41%، ثم سهم "الاتحاد" بنسبة 3.24%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.05 مليار ريال سعودي.





بورصة البحرينوانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسرًا 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2102.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 1.05 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 37.99% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 31.48% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 6.81%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 5.43% بضغوط هبوط أسهم بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 5.88%، 0.79%، 0.61%، 0.31%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، وصعد سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة، بنك السلام بنسبة 4.2%، 2.08%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيوهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.064% خاسرًا 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 10089.59 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.842 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 318.5 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة.

وانخفض قطاعي المرافق والمواد الأساسية ببورصة أبو ظبي بنسبة 3.62%، 0.88%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.37%، أعقبه الطاقة بنسبة 1.17%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.23%.

وارتفع 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 14.95%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 14.9%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 12.94%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 5.29%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 3.62%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 2.3%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 307.1 مليون درهم.





بورصة الكويتفيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحًا 27.80 نقطة ليغلق عند مستوى 8271.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحًا 23.73 نقطة ليغلق عند مستوى 9157.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.61% رابحًا 39.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6454.49 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% رابحًا 34.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6667.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 184.9 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاعات الطاقة، السلع الاستهلاكية، المواد الأساسية بنسبة 0.95%، 0.3%، 0.11%، على التوالي.





بورصة دبيوقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% رابحًا 13.39 نقطة ليغلق عند مستوى 3582.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 330.7 مليون سهم محققة ما قيمته 638.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 8299 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.63%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 7.60%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.45%، فيما تراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.70%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.75%، وتصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 131 مليون ورقة بقيمة 373.4 مليون درهم.