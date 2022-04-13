شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء.. تراجع الذهب فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعة عدد من الأخبار الهامة التي ابرزها هبوط الذهب في السوق المصري، وذلك استجابة الي تراجع سعر الدولار في البنوك، وكذلك نشر الخليج 365 ابرز تداولات البورصة اليوم.
المشاط: تعزيز الدعم الفنى والتمويلات التنموية من شركاء التنمية
استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، وفيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد كبير من المؤسسات وشباب الأعمال.
وخلال كلمتها بالحفل، ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء علي مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004 حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛ واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت في عام 2020 إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على محاور رئيسية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم العائد من التعاون مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة التنموية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أسعار الذهب في مصر اليوم تسجل مستويات 1023جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، وذلك بتراجع بلغ 5 جنيهات، ورغم الهبوط إلا أن الذهب لا يزال في مستوى هو الأعلى من أسبوعين، مع استمرار الصعود الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا لمستويات 1975 دولار، واستمرار تحرك الدولار مما يؤثر على أسعار المعدن النفيس.
أسعار الذهب في مصر:
أسعار الذهب عيار 18 سجل 877 جنيها.
أسعار الذهب عيار 21 سجل 1023جنيها.
أسعار الذهب عيار 24 سجل 1169جنيها.
الجنيه الذهب 8240 جنيها.
أسعار الذهب عيار 21 في مصر
تشهد أسعار الذهب في مصر تراجع بحوالي 5 جنيهات ليسجل الذهب مستوى هو الأعلى في مصر خلال أسبوعين حيث تسجل الأسعار 1023جنيها للجرام، وهذه الأسعار غير مضاف عليها القيمة المضافة.
شنط رمضان
وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تخصيص 2,5% من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية بالمحافظات لتوفير شنط رمضان للمواطنين، حيث صدر قرار الوزيرة بالترخيص بالخصم من الاحتياطي والشراء من خلال لجنة مشتركة تضم المحافظات والغرف التجارية، على ان يتم التوزيع من خلال المحافظات او مديريات التضامن والتي لديها قوائم بالاسر الأولى بالرعاية بكل محافظة.
ويأتي هذا عقب الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة ووزير التموين والتجارة الداخلية مؤخراً مع رؤساء مجالس ادارات الغرف التجارية والذي تم خلاله التأكيد على اهمية تعزيز الدور المجتمعي للقطاع الخاص والمساهمة في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقالت الوزيرة إنه سيتم توفير أكثر من 160 ألف شنطة رمضان مقدمة من الغرف التجارية بـ 19 محافظة تشمل الإسكندرية وأسيوط، والمنوفية والدقهلية والبحر الأحمر وبورسعيد وسوهاج والقليوبية والمنوفية والسويس وقنا وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا والاسماعلية والاقصر واسوان ودمياط والفيوم، وذلك بخلاف ما يتم توزيعه مباشرة من خلال الشركات الأعضاء بالغرف التجارية بالمحافظات.
وأضافت جامع أن هذا الاجراء يتكامل مع مشاركة المصنعين والمستوردين والتجار في معارض اهلا رمضان بكافة المحافظات والتي توفر السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، مشيرةً الى ان هذه المعارض ستستمر لما بعد شهر رمضان بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث ستقوم خلال الاسبوع المقبل بعرض منتجات الملابس والاحذية المخفضة أيضا استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وفي نفس الاطار قرر اتحاد الصناعات المصرية توفير 60 ألف شنطة رمضان من موازنة الاتحاد توزع من خلال قنوات وزارة التضامن، وذلك بخلاف ما يتم توزيعة من خلال الشركات الأعضاء بالاتحاد وذلك في اطار الدور المجتمعي للقطاع الخاص ولمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وبمناسبة شهر رمضان الفضيل.