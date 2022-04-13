شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف نشاط "كوركت لاين" و"فرص مصر القابضة" لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 659، 376 لسنة 2022، بشأن وقف نشاط شركتي كوركت لاين للسمسرة في الأوراق المالية، فرص مصر القابضة للاستثمار والتنمية، عن مزاولة النشاط المرخص لهما به لمدة شهر أو لحين إزالة المخالفات إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهما والواردة بالإنذار المؤرخ للشركة الأولى بتاريخ 12 سبتمبر عام 2021، والإنذار المعلن في مواجهة النيابة للشركة الثانية بتاريخ 25 أغسطس عام 2021.

وألزم رئيس الهيئة، شركتي كوركت لاين للسمسرة في الأوراق المالية، فرص مصر القابضة للاستثمار والتنمية، بإزالة المخالفات المنسوبة إليهما بالإنذار الموجه لهما خلال مدة الوقف، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين، وطالبت الشركة الثانية بمراعاة حقوق العملاء لديها قبل بدء الوقف.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.

ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقاري، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة فى تقديم التمويل الاستهلاكي، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهى الصغر.