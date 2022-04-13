شكرا لقرائتكم خبر عن راديو باكستان: السعودية توزع 25 ألف سلة غذائية على الفقراء وضحايا الزلازل في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تأتي هذا المبادرة تحت مظلة المشاريع الإنسانية الكبيرة للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يقوم بالعديد من الأعمال الإنسانية لمساعدة الأسر المحتاجة، وتحقيق الأمن الغذائي لهم».

ألقى موقع «راديو باكستان» الضوء على المساعدات الغذائية والإنسانية الواسعة التي تقدمها المملكة للعالم الإسلامي، والأسر الأكثر فقرا وضحايا الزلازل خلال شهر رمضان، ومن ذلك تقديمها 25 ألف سلة غذائية لباكستان للفئات الأشد احتياجا خلال الشهر الكريم.

وقال الموقع الباكستاني الناطق باللغة الإنجليزية: «قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية وتنموية لأكثر من 80 دولة في 4 قارات، مع وجود شركاء دوليين وإقليميين ومحليين في البلدان المستفيدة لتنفيذ برامجه ومبادراته، مع تقديم المساعدة لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم».

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2022 من خلال توزيع 75 ألف سلة غذائية على 3 مراحل، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في جميع محافظات باكستان.

وفي المرحلة الأولى، سيتم توزيع 25 ألف سلة غذائية في شهر رمضان، وسيستفيد من المشروع حوالي 175 ألف شخص في 9 مقاطعات باكستانية في السند، و3 مناطق في البنجاب، وضحايا الزلزال في منطقة راوندو في جيلجيت بالتستان، وسيتم اختيار المستفيدين بمساعدة الحكومات المحلية.

كذلك سيتم توزيع 25000 كيس طعام في مناطق أخرى عديدة، وتزن كل سلة حوالي 97 كيلوجراما، وتحتوي على 80 كيلوجراما من الدقيق و5 لترات زيت طهي، و5 كجم سكر، و5 كجم حمص، و2 كجم من التمر تكفي عائلة طوال شهر رمضان المبارك.

ومن المتوقع بدء المرحلة الثانية في يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع 25 ألف سلة غذائية وقتها، وستبدأ المرحلة الثالثة في أكتوبر 2022 لمواجهة الأزمات الغذائية الإنسانية والاحتياجات في جميع أنحاء باكستان.

واختتم الموقع: «يأتي هذا المشروع تحت مظلة المشاريع الإنسانية الكبيرة للمملكة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الأسر المحتاجة، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأشد فقرا في باكستان خلال الشهر المبارك وما بعده».