الاقتصاد

التأمينات: صرف معاشات مايو مبكرا بمناسبة عيدي القيامة والفطر

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر مايو، اعتبارا من يوم 22 أبريل الجاري بمناسبة عيدى القيامة والفطر، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة الموافق 22 أبريل الجارى من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد المصرى المنتشرة على مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بدلا من الصرف بالمواعيد الاعتيادية فى الأول من مايو وأن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه الشهر الماضى بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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