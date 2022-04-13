شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 104.63دولار لبرنت و100.40دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 104.63 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 100.40 دولار للبرميل.

وحذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثير على الطلب على النفط الخام، والتي ستزداد سوءًا مع استمرار الحرب، حيث خفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% مقابل 4.2% في 2022.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري، أن الحرب تسببت في إصدار وابل من العقوبات من العديد من الدول الكبرى ضد روسيا، ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إمدادات في سوق النفط منذ عقود، ودفعت الذهب الأسود إلى مُلامسة مستوى 140 دولارًا للبرميل، في حين قفزت أسعار السلع الأخرى المُنتجة في روسيا وأوكرانيا مثل القمح وبعض المعادن الرئيسية ما زاد من الضغط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل معدلات تضخم مرتفعة.

وقالت مارين لوبان، المرشحة في انتخابات الرئاسة الفرنسية المنافسة للرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون إنها تؤيد العقوبات ضد روسيا، باستثناء ما يتعلق بإمدادات النفط والغاز، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وستواجه السياسية اليمينية المتطرفة، إيمانويل ماكرون، في السباق على الرئاسة، خلال الجولة الثانية للانتخابات، بعد حصولها على أعلى نتيجة لها في الجولة الأولى مقارنة مع المرات السابقة التي ترشحت فيها للمنصب.

لكنها واجهت انتقادات لكونها مقربة جداً من روسيا وسط الحرب في أوكرانيا، وقالت لوبان في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "أنا أؤيد تماماً كلّ العقوبات الأخرى، ولكن لا أريد أن يعاني الشعب الفرنسي من تبعات العقوبات على النفط والغاز".