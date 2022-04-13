شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 1023جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب في مصر اليوم تسجل مستويات 1023جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، وذلك بتراجع بلغ 5 جنيهات، ورغم الهبوط إلا أن الذهب لا يزال في مستوى هو الأعلى من أسبوعين، مع استمرار الصعود الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا لمستويات 1975 دولار، واستمرار تحرك الدولار مما يؤثر على أسعار المعدن النفيس.





أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب عيار 18 سجل 877 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1023جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1169جنيها.

الجنيه الذهب 8240 جنيها.





أسعار الذهب عيار 21 في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر تراجع بحوالي 5 جنيهات ليسجل الذهب مستوى هو الأعلى في مصر خلال أسبوعين حيث تسجل الأسعار 1023جنيها للجرام، وهذه الأسعار غير مضاف عليها القيمة المضافة.





أسعار الذهب عيار 18 في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجل 877 جنيها للجرام في تعاملات صباح اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 ، وذلك وسط موجة صعود واضحة في سعر الذهب بالأسواق.





أسعار الذهب عيار 24 في مصر

سعر الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر بلغ سعره 1169جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ويضاف على السبائك الذهب رسوم تصل إلى 30 جنيها للجرام في كل سبيكة حسب الوزن.





أسعار الذهب في البورصة العالمية

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجيل سعر 1975 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع استمرار سعر الذهب في الصعود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا واستمرار التوترات التجارية وتضرر حركة التجارة العالمية